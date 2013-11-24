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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 14:18
Striker а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".
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lloydbanksua
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Додано: Нед 17 січ, 2021 14:59
Striker написав:
Форвард начал напрягать. Вчера мне позвонили со своим супер предложением депозита, вежливо отказался и больше не звонили пока. А жене вчера один раз звонок - не взяла, была занята, потом через время второй звонок - сказала, что не надо, если что сама посмотрит на сайте. Сегодня ещё один звонок, не взяла, так как разговаривала по телефону, затем ещё один звонок - взяла, всё то же самое говорят. Сказал, что если ещё раз позвонят с этой херотой - шли нах прямым текстом.
Так це якийсь бот дзвонить. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:01
Квесторе_поверніться написав: Striker написав:
Форвард начал напрягать. Вчера мне позвонили со своим супер предложением депозита, вежливо отказался и больше не звонили пока. А жене вчера один раз звонок - не взяла, была занята, потом через время второй звонок - сказала, что не надо, если что сама посмотрит на сайте. Сегодня ещё один звонок, не взяла, так как разговаривала по телефону, затем ещё один звонок - взяла, всё то же самое говорят. Сказал, что если ещё раз позвонят с этой херотой - шли нах прямым текстом.
Так це якийсь бот дзвонить. Ні?
Ні. Різні менеджери. З середи (одну навіть зміг поставити в ступор)...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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jay2004
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:03
lloydbanksua написав:Striker
а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".
моя жена сказала больше не звонить летом и тьфу-тьфу помогло
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:24
lloydbanksua написав:Striker
а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".
плюс мінус як у всіх
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:26
Striker написав:
Форвард начал напрягать.
Вчора пропонували депозит, сьогодні кредит готівкою. Я відмовився, і запитали чи мені дійсно потрібна їхня кредитна картка (на яку не дали ліміт).
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Пансер
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Нед 17 січ, 2021 09:16
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