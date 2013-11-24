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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4548454945504551>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:18

Striker а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".
lloydbanksua
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Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:59

  Striker написав:Форвард начал напрягать. Вчера мне позвонили со своим супер предложением депозита, вежливо отказался и больше не звонили пока. А жене вчера один раз звонок - не взяла, была занята, потом через время второй звонок - сказала, что не надо, если что сама посмотрит на сайте. Сегодня ещё один звонок, не взяла, так как разговаривала по телефону, затем ещё один звонок - взяла, всё то же самое говорят. Сказал, что если ещё раз позвонят с этой херотой - шли нах прямым текстом.

Так це якийсь бот дзвонить. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Striker написав:Форвард начал напрягать. Вчера мне позвонили со своим супер предложением депозита, вежливо отказался и больше не звонили пока. А жене вчера один раз звонок - не взяла, была занята, потом через время второй звонок - сказала, что не надо, если что сама посмотрит на сайте. Сегодня ещё один звонок, не взяла, так как разговаривала по телефону, затем ещё один звонок - взяла, всё то же самое говорят. Сказал, что если ещё раз позвонят с этой херотой - шли нах прямым текстом.

Так це якийсь бот дзвонить. Ні?


Ні. Різні менеджери. З середи (одну навіть зміг поставити в ступор)...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:03

  lloydbanksua написав:Striker а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".
моя жена сказала больше не звонить летом и тьфу-тьфу помогло
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:24

  lloydbanksua написав:Striker а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".

плюс мінус як у всіх
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:Форвард начал напрягать.

Вчора пропонували депозит, сьогодні кредит готівкою. Я відмовився, і запитали чи мені дійсно потрібна їхня кредитна картка (на яку не дали ліміт).
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Последние несколько сообщений навеяли на мысль: если вам скушно, откройте у нас депозит, а потом мы его заблокируем, и будете объяснять где вы взяли деньги.
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос на засылку. В Розетке алкашка при онлайн оплате проходит как что?

P.S. Отвечу сам. мсс 5921 - Магазины с продажей спиртных напитков навынос
Платил 17.01.2021
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:02

  malinin007 написав:Вопрос на засылку. В Розетке алкашка при онлайн оплате проходит как что?

P.S. Отвечу сам. мсс 5921 - Магазины с продажей спиртных напитков навынос
Платил 17.01.2021

Перед НГ прошло как виномаркет
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:07

  clientage написав:т.е. если вы до 24го закинете 16.07 х200 ~ 3250 то вам 25го вааще не начислят %% на эти 3250, а если погасите хотя бы на 1 коп меньше, то докинут 4% в мес. до общего долга, т.е. порядка +130грн

До 24 февраля я так понимаю?Зображення
andreyiskra
 
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