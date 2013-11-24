Striker написав:Форвард начал напрягать. Вчера мне позвонили со своим супер предложением депозита, вежливо отказался и больше не звонили пока. А жене вчера один раз звонок - не взяла, была занята, потом через время второй звонок - сказала, что не надо, если что сама посмотрит на сайте. Сегодня ещё один звонок, не взяла, так как разговаривала по телефону, затем ещё один звонок - взяла, всё то же самое говорят. Сказал, что если ещё раз позвонят с этой херотой - шли нах прямым текстом.
Так це якийсь бот дзвонить. Ні?
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Striker написав:Форвард начал напрягать. Вчера мне позвонили со своим супер предложением депозита, вежливо отказался и больше не звонили пока. А жене вчера один раз звонок - не взяла, была занята, потом через время второй звонок - сказала, что не надо, если что сама посмотрит на сайте. Сегодня ещё один звонок, не взяла, так как разговаривала по телефону, затем ещё один звонок - взяла, всё то же самое говорят. Сказал, что если ещё раз позвонят с этой херотой - шли нах прямым текстом.
Так це якийсь бот дзвонить. Ні?
Ні. Різні менеджери. З середи (одну навіть зміг поставити в ступор)...
clientage написав:т.е. если вы до 24го закинете 16.07 х200 ~ 3250 то вам 25го вааще не начислят %% на эти 3250, а если погасите хотя бы на 1 коп меньше, то докинут 4% в мес. до общего долга, т.е. порядка +130грн