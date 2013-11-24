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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4548454945504551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:До 24 февраля я так понимаю?

Верно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:если вам скушно, откройте у нас депозит, а потом мы его заблокируем, и будете объяснять где вы взяли деньги.

Нет такого , на ровном месте не блокируют. Все зависит от первоначального опитувальника - мне "заполнили" с умом , когда видавали кокодебит, кококредит.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:40

  andreyiskra написав:
  clientage написав:т.е. если вы до 24го закинете 16.07 х200 ~ 3250 то вам 25го вааще не начислят %% на эти 3250, а если погасите хотя бы на 1 коп меньше, то докинут 4% в мес. до общего долга, т.е. порядка +130грн

До 24 февраля я так понимаю?Зображення

25 января появится новая сумма, которую надо будет оплатить до 24.02. А те 3250 надо было погасить до 24.01 и вы уже это сделали
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 19:57

  Goodman написав:
  sergia написав:если вам скушно, откройте у нас депозит, а потом мы его заблокируем, и будете объяснять где вы взяли деньги.

Нет такого , на ровном месте не блокируют. Все зависит от первоначального опитувальника - мне "заполнили" с умом , когда видавали кокодебит, кококредит.

Сориентируйте, как "правильно" отвечать в опроснике? Не каждому же попадётся такая роскошница :wink:
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  uavasylynka написав:Сориентируйте, как "правильно" отвечать в опроснике?
Подимайте планку больше 10000, имейте разного вида и обоснуйте их, доходи , майно и до майна , планируйте 90% операций в банке и тд и тп
Ви ФОП- ні,
Незалежна проф діяльність - ні
Плануємо операції - все крім цінних паперів, зовнішньоєконом, частково банк.мет.
Середньоміс сукуп - від 10к до 29к
Особистий рег дохід - більше 10К
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:32

  lloydbanksua написав:Striker а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".

Мы хотели ввода ВА. :mrgreen:
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