Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 17:10
andreyiskra написав:
До 24 февраля я так понимаю?
Верно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:40
sergia написав:
если вам скушно, откройте у нас депозит, а потом мы его заблокируем, и будете объяснять где вы взяли деньги.
Нет такого , на ровном месте не блокируют. Все зависит от первоначального опитувальника - мне "заполнили" с умом , когда видавали кокодебит, кококредит.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 ПоДаРуНоК кожному при оформленнi +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz
Goodman
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:40
andreyiskra написав: clientage написав:
т.е. если вы до 24го закинете 16.07 х200 ~ 3250 то вам 25го вааще не начислят %% на эти 3250, а если погасите хотя бы на 1 коп меньше, то докинут 4% в мес. до общего долга, т.е. порядка +130грн
До 24 февраля я так понимаю?
25 января появится новая сумма, которую надо будет оплатить до 24.02. А те 3250 надо было погасить до 24.01 и вы уже это сделали
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vollena71
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Додано: Нед 17 січ, 2021 19:57
Goodman написав: sergia написав:
если вам скушно, откройте у нас депозит, а потом мы его заблокируем, и будете объяснять где вы взяли деньги.
Нет такого , на ровном месте не блокируют. Все зависит от первоначального опитувальника - мне "заполнили" с умом , когда видавали кокодебит, кококредит.
Сориентируйте, как "правильно" отвечать в опроснике? Не каждому же попадётся такая роскошница
uavasylynka
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Додано: Нед 17 січ, 2021 20:25
uavasylynka написав:
Сориентируйте, как "правильно" отвечать в опроснике?
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Goodman
Повідомлень: 4181
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Додано: Нед 17 січ, 2021 20:32
lloydbanksua написав: Striker
а что вы хотели от скунса? У них всегда было обслуживание "на высоте".
Мы хотели ввода ВА.
Maksi2
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Додано: Нед 17 січ, 2021 21:36
sergia написав:
Последние несколько сообщений навеяли на мысль: если вам скушно, откройте у нас депозит, а потом мы его заблокируем, и будете объяснять где вы взяли деньги.
на приват тоже жаловались по этому поводу...
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omb
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