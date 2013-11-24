clientage написав:т.е. если вы до 24го закинете 16.07 х200 ~ 3250 то вам 25го вааще не начислят %% на эти 3250, а если погасите хотя бы на 1 коп меньше, то докинут 4% в мес. до общего долга, т.е. порядка +130грн
До 24 февраля я так понимаю?
25 января появится новая сумма, которую надо будет оплатить до 24.02. А те 3250 надо было погасить до 24.01 и вы уже это сделали
uavasylynka написав:Сориентируйте, как "правильно" отвечать в опроснике?
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uavasylynka написав:Сориентируйте, как "правильно" отвечать в опроснике?
Подимайте планку больше 10000, имейте разного вида и обоснуйте их, доходи , майно и до майна , планируйте 90% операций в банке и тд и тп Ви ФОП- ні, Незалежна проф діяльність - ні Плануємо операції - все крім цінних паперів, зовнішньоєконом, частково банк.мет. Середньоміс сукуп - від 10к до 29к Особистий рег дохід - більше 10К
и где это можно проверить, что они мне там понаписывали? В Газбанке похожие пункты прописаны в самом договоре, а в Форварде как-то скрыли или не дали.
sergia написав:и где это можно проверить, что они мне там понаписывали?
Завжди копію слід мати цидул які підписуєте.
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