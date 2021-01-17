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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 07:44
Maksi2 написав:
Мы хотели ввода ВА.
Ну так год только начался)
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lloydbanksua
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