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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 07:44
Maksi2 написав:
Мы хотели ввода ВА.
Ну так год только начался)
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Додано: Пон 18 січ, 2021 09:36
по невнимательности при оформлении коко дебетки оформилась страховка , хотя менеджер заверяла что страховки нет. возможности отключить в отделении в данный момент нету.
если заблокировать карту предварительно сняв средства - будет ли и далее сниматься плата за страховку , а также абонка по тарифу или нет?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:06
wtf написав:
абонка
Абонка пока не снимается, согласно акции.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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