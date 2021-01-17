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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4549455045514552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 07:44

  Maksi2 написав: Мы хотели ввода ВА.

Ну так год только начался)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

по невнимательности при оформлении коко дебетки оформилась страховка , хотя менеджер заверяла что страховки нет. возможности отключить в отделении в данный момент нету.
если заблокировать карту предварительно сняв средства - будет ли и далее сниматься плата за страховку , а также абонка по тарифу или нет?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  wtf написав:абонка

Абонка пока не снимается, согласно акции.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:56

  Квесторе_поверніться написав:
  sergia написав:и где это можно проверить, что они мне там понаписывали?

Завжди копію слід мати цидул які підписуєте.

Когда подписывал, не думал что это так важно.
А есть у кого-то перечень какие там были возможны варианты ответов? Может по-памяти что-то вспомню.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 11:18

sergia доход указать да и все
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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