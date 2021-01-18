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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:33
vitaliy_berdinskikh поддерживаю
Кешбечные карты!
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
не только , пиши все что есть и чего нет.
Мне гестапо с Аккорда по телефону начало перечислять банки, в которих у меня есть карти, с понтами , что я на все указал в опитувальнике и при прозвоне.
С дурнями жить или не жить, вибирать каждому самостоятельно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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