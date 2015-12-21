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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:33
vitaliy_berdinskikh поддерживаю
Кешбечные карты!
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
не только , пиши все что есть и чего нет.
Мне гестапо с Аккорда по телефону начало перечислять банки, в которих у меня есть карти, с понтами , что я на все указал в опитувальнике и при прозвоне.
С дурнями жить или не жить, вибирать каждому самостоятельно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:32
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39
lloydbanksua скорее всего карантин и у них переизбиток клиентов. Близок к нему и Форвард - много кококредит с нулевим кр лимитом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:49
Я просто не запомнил точной формулировки, так как-то более длинно описано.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 січ, 2021 19:57
Goodman у меня просто много, где карты есть. Вот и уточняю, могут ли позвонить и устроить допрос...
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:03
Думаю это эксцесс или банка или даже конкретного сотрудника. Кучу раз заполнял эти анкеты, точнее в половине случаев особенно повследние года четыре это делают сотрудники спрашивая только цифру дохода или просто дают анкету с фразой "остальное я сама заполню" и просят вписать цифру дохода.
Данных о всех счетах у банка в любом случае нет, максимум что он может узнать - в каких банках есть кредиты. Но поскольку это совершенно не скрываямая информация - она есть в УКБИ и прочих бюро - требовать её у клиента чтоб он вписал сам лично это пример тупости.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:11
vitaliy_berdinskikh Вот и я думаю, что дело именно в Аккорде. Похоже, лучше лишний раз задуматься, связываться ли с этой банкой.
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