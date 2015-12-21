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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4551455245534554>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:33

vitaliy_berdinskikh поддерживаю
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:sergia доход указать да и все

не только , пиши все что есть и чего нет.
Мне гестапо с Аккорда по телефону начало перечислять банки, в которих у меня есть карти, с понтами , что я на все указал в опитувальнике и при прозвоне.
С дурнями жить или не жить, вибирать каждому самостоятельно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:32

  Goodman написав:
  omb написав:sergia доход указать да и все

Мне гестапо с Аккорда по телефону начало перечислять банки, в которих у меня есть карти, с понтами , что я на все указал в опитувальнике и при прозвоне

Первый раз с таким сталкиваюсь. Это именно Аккорд так чудит?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:39

lloydbanksua скорее всего карантин и у них переизбиток клиентов. Близок к нему и Форвард - много кококредит с нулевим кр лимитом.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:политически значимым

Публічною особою?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:49

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:политически значимым

Публічною особою?

Я просто не запомнил точной формулировки, так как-то более длинно описано.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:57

Goodman у меня просто много, где карты есть. Вот и уточняю, могут ли позвонить и устроить допрос...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:03

  lloydbanksua написав:Goodman у меня просто много, где карты есть. Вот и уточняю, могут ли позвонить и устроить допрос...

Думаю это эксцесс или банка или даже конкретного сотрудника. Кучу раз заполнял эти анкеты, точнее в половине случаев особенно повследние года четыре это делают сотрудники спрашивая только цифру дохода или просто дают анкету с фразой "остальное я сама заполню" и просят вписать цифру дохода.

Данных о всех счетах у банка в любом случае нет, максимум что он может узнать - в каких банках есть кредиты. Но поскольку это совершенно не скрываямая информация - она есть в УКБИ и прочих бюро - требовать её у клиента чтоб он вписал сам лично это пример тупости.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:банки, в которих у меня есть карти

Тільки кредитки. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:11

vitaliy_berdinskikh Вот и я думаю, что дело именно в Аккорде. Похоже, лучше лишний раз задуматься, связываться ли с этой банкой.
lloydbanksua
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