|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:48
lloydbanksua та ладно, везде есть жалобы
Кешбечные карты!
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с Чарджбеком в Форварде. Может кто то в курсе есть ли подобная процедура и как с ее оформлением? Что нужно, есть ли комиссии? Заранее благодарен за ответ.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
когда акция завершится?
на гл заверили что если заблокировать карту деньги за страховку продолжат списывать в минус
так ли это и есть ли продел по минусовой сумме по карте ?
в других банках например при возникновении минуса списания прекращаются
КБ за открытие карты
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|