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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:48
lloydbanksua та ладно, везде есть жалобы
Кешбечные карты!
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с Чарджбеком в Форварде. Может кто то в курсе есть ли подобная процедура и как с ее оформлением? Что нужно, есть ли комиссии? Заранее благодарен за ответ.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
Додано: Вів 19 січ, 2021 00:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
когда акция завершится?
на гл заверили что если заблокировать карту деньги за страховку продолжат списывать в минус
так ли это и есть ли продел по минусовой сумме по карте ?
в других банках например при возникновении минуса списания прекращаются
КБ за открытие карты
Додано: Вів 19 січ, 2021 03:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Підкажіть: де в документах шукати інфо про оформлену / не оформлену страховку?
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:31
Сам чарджбек это не фича какого-то конкретного банка - это услуга МПС. Поэтому все банки выпускающие карты МПС ее предоставляют. Позвоните на горячку - они вам расскажут как и куда что надо для чарджа готовить и принести. Некоторые банки (моня, ашка) все принимают через электронные каналы. В любом случае вам надо готовить документы по оплате, отправке товара, ваши претензии отправленные поставщику товаров или услуг, очень желателен его ответ. В крайнем случае отсутствие ответа хотя бы в течение двух недель. Ну и при чардже вы даете согласие на списание денег с ваших счетов в случае если ваши требования будут признаны необоснованными (у разных банков сумма может отличатся но порядка 500 грн. - 20 баксов или около того). Но это не комиссия. Это именно ваша плата за необоснованность претензий или сознательное утаивание некоторых обстоятельств предмета спора не в вашу пользу. Некоторые банки блокируют эту сумму на вашей карте до окончания рассмотрения спора в МПС. Если спор будет в вашу пользу - вам просто разблокируют сумму и не возьмут не копейки. Но описанные мною принципы - общие для по сути всех банком - более конкретно со всеми нюансами вам инфу может дать только сам банк.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доставка карты курьером (новый клиент) работает?
В Одессе одно отделение, нет желания ехать через весь город..
И еще по курьеру - необходимо загрузить документы, но попапчик ДОДАТИ ДОКУМЕНТИ внизу страницы не работает:
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