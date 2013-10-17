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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:48

lloydbanksua та ладно, везде есть жалобы
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 23:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с Чарджбеком в Форварде. Может кто то в курсе есть ли подобная процедура и как с ее оформлением? Что нужно, есть ли комиссии? Заранее благодарен за ответ.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 00:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Абонка пока не снимается, согласно акции.

когда акция завершится?
на гл заверили что если заблокировать карту деньги за страховку продолжат списывать в минус
так ли это и есть ли продел по минусовой сумме по карте ?
в других банках например при возникновении минуса списания прекращаются
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 03:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підкажіть: де в документах шукати інфо про оформлену / не оформлену страховку?
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:31

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с Чарджбеком в Форварде. Может кто то в курсе есть ли подобная процедура и как с ее оформлением? Что нужно, есть ли комиссии? Заранее благодарен за ответ.

Сам чарджбек это не фича какого-то конкретного банка - это услуга МПС. Поэтому все банки выпускающие карты МПС ее предоставляют. Позвоните на горячку - они вам расскажут как и куда что надо для чарджа готовить и принести. Некоторые банки (моня, ашка) все принимают через электронные каналы. В любом случае вам надо готовить документы по оплате, отправке товара, ваши претензии отправленные поставщику товаров или услуг, очень желателен его ответ. В крайнем случае отсутствие ответа хотя бы в течение двух недель. Ну и при чардже вы даете согласие на списание денег с ваших счетов в случае если ваши требования будут признаны необоснованными (у разных банков сумма может отличатся но порядка 500 грн. - 20 баксов или около того). Но это не комиссия. Это именно ваша плата за необоснованность претензий или сознательное утаивание некоторых обстоятельств предмета спора не в вашу пользу. Некоторые банки блокируют эту сумму на вашей карте до окончания рассмотрения спора в МПС. Если спор будет в вашу пользу - вам просто разблокируют сумму и не возьмут не копейки. Но описанные мною принципы - общие для по сути всех банком - более конкретно со всеми нюансами вам инфу может дать только сам банк.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доставка карты курьером (новый клиент) работает?
В Одессе одно отделение, нет желания ехать через весь город..

И еще по курьеру - необходимо загрузить документы, но попапчик ДОДАТИ ДОКУМЕНТИ внизу страницы не работает: https://kokocard.forward-bank.com/
zentol
 
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