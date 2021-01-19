Додано: Вів 19 січ, 2021 09:31

_PORT_UA написав: Добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с Чарджбеком в Форварде. Может кто то в курсе есть ли подобная процедура и как с ее оформлением? Что нужно, есть ли комиссии? Заранее благодарен за ответ. Добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с Чарджбеком в Форварде. Может кто то в курсе есть ли подобная процедура и как с ее оформлением? Что нужно, есть ли комиссии? Заранее благодарен за ответ.

Сам чарджбек это не фича какого-то конкретного банка - это услуга МПС. Поэтому все банки выпускающие карты МПС ее предоставляют. Позвоните на горячку - они вам расскажут как и куда что надо для чарджа готовить и принести. Некоторые банки (моня, ашка) все принимают через электронные каналы. В любом случае вам надо готовить документы по оплате, отправке товара, ваши претензии отправленные поставщику товаров или услуг, очень желателен его ответ. В крайнем случае отсутствие ответа хотя бы в течение двух недель. Ну и при чардже вы даете согласие на списание денег с ваших счетов в случае если ваши требования будут признаны необоснованными (у разных банков сумма может отличатся но порядка 500 грн. - 20 баксов или около того). Но это не комиссия. Это именно ваша плата за необоснованность претензий или сознательное утаивание некоторых обстоятельств предмета спора не в вашу пользу. Некоторые банки блокируют эту сумму на вашей карте до окончания рассмотрения спора в МПС. Если спор будет в вашу пользу - вам просто разблокируют сумму и не возьмут не копейки. Но описанные мною принципы - общие для по сути всех банком - более конкретно со всеми нюансами вам инфу может дать только сам банк.