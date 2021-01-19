|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:00
cohan, вы не можете предвидеть, где придется возвращать.
И похоже, у вас не был полноценный чарджбек.
На чарджбек требуют документы, в т.ч. переписку с продавцом. А дальше, скажем так, с продавца в принудительном порядке стягивают.
И еще в абанке меня заставили 30 дней выждать, типа взаиморасчет меж банками. Таким образом обычный магазинный возврат исключается.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1349
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:17
Ромасик написав:
А дальше, скажем так, с продавца в принудительном порядке стягивают.
Ну насколько я понимаю стягивают даже не с продавца, а с банка продавца. А уже банк потом продавца сам нагибает.
Ромасик написав:
И еще в абанке меня заставили 30 дней выждать, типа взаиморасчет меж банками.
А это что за "зверь"? Насколько я понимаю банк покупателя ни в какие сношения ни с каким другим банком не вступает. Он просто зачисляет ту сумму, которую ему зачислила МПС на его корсчет по результатам рассмотрения диспута. А там если решение принято то и денежка сразу отправляеЦЦа. И никаких 30 дней на взаиморасчеты ждать не надобно. Но сам диспут длится обычно дольше 30 дней
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5577
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:57
Flamingo, да, вероятно все так и есть.
30 дней - это маничка абанки и бени, возможно просто отмараживаются от лже-чарджбека. По крайней мере, когда меня в метро не пустило, а деньги сняло, беня сказал 30 дней ждать, тогда бить в колокола. А в Аллы в такой же ситуации сказали ждать, пока операция будет проведена по счету, а она 30 дней провисела в блоке и разблокировалась. А в абанке операция висела с названием "предавторизация", но так ничего и не поменялось, и абанка обьяснила, что деньги списаны, не обращай внимание. Чарджбек в выписке светился как отдельный платеж по заявке (без привязки к названию транзакции).
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1349
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19093
|2696701
|
|
|2619
|105463
|
|
|1044
|154949
|
Вів 19 січ, 2021 21:39
sens
|