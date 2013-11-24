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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4552455345544555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:00

cohan, вы не можете предвидеть, где придется возвращать.
И похоже, у вас не был полноценный чарджбек.
На чарджбек требуют документы, в т.ч. переписку с продавцом. А дальше, скажем так, с продавца в принудительном порядке стягивают.
И еще в абанке меня заставили 30 дней выждать, типа взаиморасчет меж банками. Таким образом обычный магазинный возврат исключается.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:17

  Ромасик написав: А дальше, скажем так, с продавца в принудительном порядке стягивают.

Ну насколько я понимаю стягивают даже не с продавца, а с банка продавца. А уже банк потом продавца сам нагибает.
  Ромасик написав:
И еще в абанке меня заставили 30 дней выждать, типа взаиморасчет меж банками.

А это что за "зверь"? Насколько я понимаю банк покупателя ни в какие сношения ни с каким другим банком не вступает. Он просто зачисляет ту сумму, которую ему зачислила МПС на его корсчет по результатам рассмотрения диспута. А там если решение принято то и денежка сразу отправляеЦЦа. И никаких 30 дней на взаиморасчеты ждать не надобно. Но сам диспут длится обычно дольше 30 дней
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:57

Flamingo, да, вероятно все так и есть.
30 дней - это маничка абанки и бени, возможно просто отмараживаются от лже-чарджбека. По крайней мере, когда меня в метро не пустило, а деньги сняло, беня сказал 30 дней ждать, тогда бить в колокола. А в Аллы в такой же ситуации сказали ждать, пока операция будет проведена по счету, а она 30 дней провисела в блоке и разблокировалась. А в абанке операция висела с названием "предавторизация", но так ничего и не поменялось, и абанка обьяснила, что деньги списаны, не обращай внимание. Чарджбек в выписке светился как отдельный платеж по заявке (без привязки к названию транзакции).
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

а как выйти через сайт на условия акции бонус?
не по ссылке https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
многие о ней говорили, но даже в фейсбуке они ее не выложили.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:35

  sergia написав:а как выйти через сайт на условия акции бонус?
не по ссылке https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
многие о ней говорили, но даже в фейсбуке они ее не выложили.

В СМС приходила ссылка.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 10:28

  sergia написав:а как выйти через сайт на условия акции бонус?
не по ссылке https://www.forward-bank.com/cards/koko ... Bonus_.pdf
многие о ней говорили, но даже в фейсбуке они ее не выложили.

В разделе Умови и тарифи
https://www.forward-bank.com/cards/card-terms/
Через пару дней после открытия депозита приходит смс с датами выплат по акции Бонус
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:12

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:политически значимым

Публічною особою?

до національних публічних діячів
Цидулка НБУ есть на этот счет:
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publ ... Title=true
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:20

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:политически значимым

Публічною особою?

до національних публічних діячів
Цидулка НБУ есть на этот счет:
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publ ... Title=true

Запитання:

Чи належить член наглядової ради (який не є головою наглядової ради) державного, казенного підприємства, господарського товариства, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, до національних публічних діячів?

Чи належить член виконавчого органу (який не є головою виконавчого органу) державного, казенного підприємства, господарського товариства, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, до національних публічних діячів?



Відповідь:

З урахуванням того, що згідно з абзацом вісімнадцятим пункту 25 частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” національними публічними діячами є керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів встановлених юридичних осіб (директор/генеральний директор, Голова правління, Голова наглядової ради), члени виконавчих органів, члени наглядових органів (які не є керівниками таких органів) державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, на думку Національного банку України, не належать до категорії національних публічних діячів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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