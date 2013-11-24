cohan, вы не можете предвидеть, где придется возвращать. И похоже, у вас не был полноценный чарджбек. На чарджбек требуют документы, в т.ч. переписку с продавцом. А дальше, скажем так, с продавца в принудительном порядке стягивают. И еще в абанке меня заставили 30 дней выждать, типа взаиморасчет меж банками. Таким образом обычный магазинный возврат исключается.
Ромасик написав: А дальше, скажем так, с продавца в принудительном порядке стягивают.
Ну насколько я понимаю стягивают даже не с продавца, а с банка продавца. А уже банк потом продавца сам нагибает.
Ромасик написав: И еще в абанке меня заставили 30 дней выждать, типа взаиморасчет меж банками.
А это что за "зверь"? Насколько я понимаю банк покупателя ни в какие сношения ни с каким другим банком не вступает. Он просто зачисляет ту сумму, которую ему зачислила МПС на его корсчет по результатам рассмотрения диспута. А там если решение принято то и денежка сразу отправляеЦЦа. И никаких 30 дней на взаиморасчеты ждать не надобно. Но сам диспут длится обычно дольше 30 дней
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Flamingo, да, вероятно все так и есть. 30 дней - это маничка абанки и бени, возможно просто отмараживаются от лже-чарджбека. По крайней мере, когда меня в метро не пустило, а деньги сняло, беня сказал 30 дней ждать, тогда бить в колокола. А в Аллы в такой же ситуации сказали ждать, пока операция будет проведена по счету, а она 30 дней провисела в блоке и разблокировалась. А в абанке операция висела с названием "предавторизация", но так ничего и не поменялось, и абанка обьяснила, что деньги списаны, не обращай внимание. Чарджбек в выписке светился как отдельный платеж по заявке (без привязки к названию транзакции).
Чи належить член наглядової ради (який не є головою наглядової ради) державного, казенного підприємства, господарського товариства, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, до національних публічних діячів?
Чи належить член виконавчого органу (який не є головою виконавчого органу) державного, казенного підприємства, господарського товариства, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, до національних публічних діячів?
Відповідь:
З урахуванням того, що згідно з абзацом вісімнадцятим пункту 25 частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” національними публічними діячами є керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів встановлених юридичних осіб (директор/генеральний директор, Голова правління, Голова наглядової ради), члени виконавчих органів, члени наглядових органів (які не є керівниками таких органів) державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, на думку Національного банку України, не належать до категорії національних публічних діячів.
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