Додано: Сер 20 січ, 2021 17:25

меня немножко начинает задалбывать Форвард частыми обзвонами. То про изменения тарифов робот звонит. То с предложениями кредитов и к.карты раз в 4-6 месяцев. То теперь с предложением Бонус в виде оплаты картой и получения бонусной ставки к депозиту (со слов девушки).

При чем после отказа начали спрашивать, игнорирую ли я срочные депозиты вообще или у меня есть они в других банках "??!№!??". В конце попрощались фразой "хорошо, мы вас так и пометим" - куда меня пометили и что пометили... я никакого согласия/отказа на "пометить" не давал, а сказал лишь что меня не интересуют детали акции ибо не планирую депозит открывать.

P.S. При этом карта не на полке лежит!

https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард