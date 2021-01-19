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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4553455445554556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Із 044-3930410

дзвінок на днях на не фінномер.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Slx написав:меня немножко начинает задалбывать Форвард частыми обзвонами. То про изменения тарифов робот звонит.

То что он извещает звонком без спору плохо, о такой дурной практике (применительно к е-комерсу) недавно Рогальский говорил.

Но он хотя бы извещает. Остальные же банки, включая Моню, забили болт на это: мы где-то у себя на сайте что-то поменяли, а вы лохи ищите.
Mind the gap.
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