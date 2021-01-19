дзвінок на днях на не фінномер.
Кеш кредитик до 75000. 60 днів без відсотків і комісій.
Ось тільки грабіжницька страхівочка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
дзвінок на днях на не фінномер.
Кеш кредитик до 75000. 60 днів без відсотків і комісій.
Ось тільки грабіжницька страхівочка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
То что он извещает звонком без спору плохо, о такой дурной практике (применительно к е-комерсу) недавно Рогальский говорил.
Но он хотя бы извещает. Остальные же банки, включая Моню, забили болт на это: мы где-то у себя на сайте что-то поменяли, а вы лохи ищите.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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