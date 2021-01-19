дзвінок на днях на не фінномер.
Кеш кредитик до 75000. 60 днів без відсотків і комісій.
Ось тільки грабіжницька страхівочка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
дзвінок на днях на не фінномер.
Кеш кредитик до 75000. 60 днів без відсотків і комісій.
Ось тільки грабіжницька страхівочка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
То что он извещает звонком без спору плохо, о такой дурной практике (применительно к е-комерсу) недавно Рогальский говорил.
Но он хотя бы извещает. Остальные же банки, включая Моню, забили болт на это: мы где-то у себя на сайте что-то поменяли, а вы лохи ищите.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:01
та людям просто план выполнять надо
Кешбечные карты!
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:11
ТИждень і аХції капут (до 29.01)...12,3% в грн на рік, виплата щомісячно.
За рік можливо курс американця слабне до 24...тоді це клондайк.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:15
А вы про 24 где вычитали (просто интересно)?
Я из-за депо в форварде пропустил курс 23, а когда депо закончился так и курс подрос, кто хочет получать проффит на курсовой разнице тому надо сидеть на текущих счетах под 8%, чтобы не упустить момент.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 січ, 2021 20:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вкладывайся на всю котлету.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:41
Так и делаем. ʕ•ᴥ•ʔ
Замариновать гривну на целый год под нынешние "высокие" проценты - себе дороже выйдет.
Например, перед Новым годом можно было поиметь 1.5-2% чистыми на курсовой разнице всего за одну неделю. А если вылезет черный лебедь, как было в марте, то можно потерять весь профит от грн депо за весь год или даже потерять в $ эквиваленте.
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