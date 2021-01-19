RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4553455445554556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Із 044-3930410

дзвінок на днях на не фінномер.
Кеш кредитик до 75000. 60 днів без відсотків і комісій.
Ось тільки грабіжницька страхівочка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35929
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Slx написав:меня немножко начинает задалбывать Форвард частыми обзвонами. То про изменения тарифов робот звонит.

То что он извещает звонком без спору плохо, о такой дурной практике (применительно к е-комерсу) недавно Рогальский говорил.

Но он хотя бы извещает. Остальные же банки, включая Моню, забили болт на это: мы где-то у себя на сайте что-то поменяли, а вы лохи ищите.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 06.08.19
Подякував: 659 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:01

  Slx написав:сказал лишь что меня не интересуют детали акции ибо не планирую депозит открывать.
P.S. При этом карта не на полке лежит!
та людям просто план выполнять надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:11

  omb написав:
  Slx написав:сказал лишь что меня не интересуют детали акции ибо не планирую депозит открывать.
P.S. При этом карта не на полке лежит!
та людям просто план выполнять надо

ТИждень і аХції капут (до 29.01)...12,3% в грн на рік, виплата щомісячно.
За рік можливо курс американця слабне до 24...тоді це клондайк.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35929
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:
  Slx написав:сказал лишь что меня не интересуют детали акции ибо не планирую депозит открывать.
P.S. При этом карта не на полке лежит!
та людям просто план выполнять надо

ТИждень і аХції капут (до 29.01)...12,3% в грн на рік, виплата щомісячно.
За рік можливо курс американця слабне до 24...тоді це клондайк.

А вы про 24 где вычитали (просто интересно)?
Я из-за депо в форварде пропустил курс 23, а когда депо закончился так и курс подрос, кто хочет получать проффит на курсовой разнице тому надо сидеть на текущих счетах под 8%, чтобы не упустить момент.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 січ, 2021 20:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5578
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:За рік можливо курс американця слабне до 24...тоді це клондайк.

Вкладывайся на всю котлету. :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 06.08.19
Подякував: 659 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:41

  vitaliian написав:кто хочет получать проффит на курсовой разнице тому надо сидеть на текущих счетах под 8%, чтобы не упустить момент.

Так и делаем. ʕ•ᴥ•ʔ
Замариновать гривну на целый год под нынешние "высокие" проценты - себе дороже выйдет.
Например, перед Новым годом можно было поиметь 1.5-2% чистыми на курсовой разнице всего за одну неделю. А если вылезет черный лебедь, как было в марте, то можно потерять весь профит от грн депо за весь год или даже потерять в $ эквиваленте.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 15.02.20
Подякував: 188 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4553455445554556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, M-Audio, ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9245, 9246, 9247
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92469 11026690
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 19:28
Flamingo
А-Банк 1 ... 1849, 1850, 1851
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18500 2610644
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 17:46
omb
Банк Альянс 1 ... 103, 104, 105
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1046 155606
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 16:54
kreuz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1753)
20.01.2021 20:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.