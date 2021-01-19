|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:04
jay2004 написав:
Із 044-3930410
дзвінок на днях на не фінномер.
Кеш кредитик до 75000. 60 днів без відсотків і комісій.
Ось тільки грабіжницька страхівочка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35929
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1804 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:56
Slx написав:
меня немножко начинает задалбывать Форвард частыми обзвонами. То про изменения тарифов робот звонит.
То что он извещает звонком без спору плохо, о такой дурной практике (применительно к е-комерсу) недавно Рогальский говорил.
Но он хотя бы извещает. Остальные же банки, включая Моню, забили болт на это: мы где-то у себя на сайте что-то поменяли, а вы лохи ищите.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2802
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:01
Slx написав:
сказал лишь что меня не интересуют детали акции ибо не планирую депозит открывать.
P.S. При этом карта не на полке лежит!
та людям просто план выполнять надо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2843
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:11
omb написав: Slx написав:
сказал лишь что меня не интересуют детали акции ибо не планирую депозит открывать.
P.S. При этом карта не на полке лежит!
та людям просто план выполнять надо
ТИждень і аХції капут (до 29.01)...12,3% в грн на рік, виплата щомісячно.
За рік можливо курс американця слабне до 24...тоді це клондайк.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35929
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1804 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:15
Квесторе_поверніться написав: omb написав: Slx написав:
сказал лишь что меня не интересуют детали акции ибо не планирую депозит открывать.
P.S. При этом карта не на полке лежит!
та людям просто план выполнять надо
ТИждень і аХції капут (до 29.01)...12,3% в грн на рік, виплата щомісячно.
За рік можливо курс американця слабне до 24...тоді це клондайк.
А вы про 24 где вычитали (просто интересно)?
Я из-за депо в форварде пропустил курс 23, а когда депо закончился так и курс подрос, кто хочет получать проффит на курсовой разнице тому надо сидеть на текущих счетах под 8%, чтобы не упустить момент.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 20 січ, 2021 20:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5578
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1149 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:16
Квесторе_поверніться написав:
За рік можливо курс американця слабне до 24...тоді це клондайк.
Вкладывайся на всю котлету.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2802
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:41
vitaliian написав:
кто хочет получать проффит на курсовой разнице тому надо сидеть на текущих счетах под 8%, чтобы не упустить момент.
Так и делаем. ʕ•ᴥ•ʔ
Замариновать гривну на целый год под нынешние "высокие" проценты - себе дороже выйдет.
Например, перед Новым годом можно было поиметь 1.5-2% чистыми
на курсовой разнице всего за одну неделю. А если вылезет черный лебедь, как было в марте, то можно потерять весь профит от грн депо за весь год или даже потерять в $ эквиваленте.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1424
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 188 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:50
Slx написав:
задалбывать Форвард частыми обзвонами. То про изменения тарифов робот звонит. То с предложениями кредитов и к.карты раз в 4-6 месяцев. То теперь с предложением Бонус в виде оплаты картой и получения бонусной ставки к депозиту (со слов девушки).
При чем после отказа начали спрашивать, игнорирую ли я срочные депозиты вообще или у меня есть они в других банках "??!№!??". В конце попрощались фразой "хорошо, мы вас так и пометим" - куда меня пометили и что пометили... я никакого согласия/отказа на "пометить" не давал, а сказал лишь что меня не интересуют детали акции ибо не планирую депозит открывать.
P.S. При этом карта не на полке лежит!
Они будут задрачивать пока матом не пошлешь.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|92470
|11027004
|
|
|18500
|2610796
|
Сер 20 січ, 2021 17:46
omb
|
|1046
|155639
|
Сер 20 січ, 2021 16:54
kreuz
|