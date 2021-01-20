Нет, эти задроты - не перестанут. Они будут постоянно впаривать кредиты налом в бесконечном цикле.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:44
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:46
Ні не перестануть.
На нефінмон телефон дзвонять і пропонують практично всі продукти які вже юзаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Замовляйте другу КОКО-дебітку, якщо пропонують
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:06
Другу і третю юзаю...хіба четверту.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:24
Про власний і мова.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:25
На мінфіні шкандаль.
Кто крышует форвардбанк??? О моём просроченном платеже (на две недели (локдаун)) уже знают соседи и знакомые (даже с других городов!!! Объясните как??? Это правомерные действия банка??? О какой банковской тайне может идти речь???
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:43
Взрослый человек, а верите в какую-то тайну). Сливы инфы о клиентах с Монобанка тому лишнее подтверждение.
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