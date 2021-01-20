RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4554455545564557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:44

  zentol написав:
  Maksi2 написав:Они будут задрачивать пока матом не пошлешь.

та, открыть депо на минималку, вам что жалко? авось, и звонить перестанут..

Нет, эти задроты - не перестанут. Они будут постоянно впаривать кредиты налом в бесконечном цикле.
Maksi2
 
Повідомлень: 829
З нами з: 18.06.19
Подякував: 364 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:46

  zentol написав:
  Maksi2 написав:Они будут задрачивать пока матом не пошлешь.

та, открыть депо на минималку, вам что жалко? авось, и звонить перестанут..

Ні не перестануть.
На нефінмон телефон дзвонять і пропонують практично всі продукти які вже юзаю.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35942
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:На нефінмон телефон дзвонять і пропонують практично всі продукти які вже юзаю.

Замовляйте другу КОКО-дебітку, якщо пропонують :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:06

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:На нефінмон телефон дзвонять і пропонують практично всі продукти які вже юзаю.

Замовляйте другу КОКО-дебітку, якщо пропонують :)

Другу і третю юзаю...хіба четверту.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35942
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Другу і третю юзаю...хіба четверту.

Маю на увазі на власний ІНН.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:24

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Другу і третю юзаю...хіба четверту.

Маю на увазі на власний ІНН.

Про власний і мова.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35942
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:25

На мінфіні шкандаль.
Кто крышует форвардбанк??? О моём просроченном платеже (на две недели (локдаун)) уже знают соседи и знакомые (даже с других городов!!! Объясните как??? Это правомерные действия банка??? О какой банковской тайне может идти речь???
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35942
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:43

  Квесторе_поверніться написав:На мінфіні шкандаль.
Кто крышует форвардбанк??? О моём просроченном платеже (на две недели (локдаун)) уже знают соседи и знакомые (даже с других городов!!! Объясните как??? Это правомерные действия банка??? О какой банковской тайне может идти речь???

Взрослый человек, а верите в какую-то тайну). Сливы инфы о клиентах с Монобанка тому лишнее подтверждение.
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 14.12.20
Подякував: 63 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4554455545564557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1849, 1850, 1851
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18505 2611010
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 23:40
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1908, 1909, 1910
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19096 2697992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 23:14
ukrprom2014
Альфа-Банк 1 ... 9246, 9247, 9248
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92472 11027374
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 22:20
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.