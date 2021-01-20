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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 00:50
Tegularius за дебитку 100 грн не давали год назад
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omb
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Додано: Чет 21 січ, 2021 01:01
omb написав:Tegularius
за дебитку 100 грн не давали год назад
Имел в виду - за первый платеж картой, разве не давали?
In HODL we trust
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Tegularius
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Додано: Чет 21 січ, 2021 01:05
Tegularius написав: omb написав:Tegularius
за дебитку 100 грн не давали год назад
Имел в виду - за первый платеж картой, разве не давали?
только за кредитку давали
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gorbatiuk_v
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