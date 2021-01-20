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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4555455645574558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:50

Tegularius за дебитку 100 грн не давали год назад
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  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2845
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:01

  omb написав:Tegularius за дебитку 100 грн не давали год назад

Имел в виду - за первый платеж картой, разве не давали?
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1379
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:05

  Tegularius написав:
  omb написав:Tegularius за дебитку 100 грн не давали год назад

Имел в виду - за первый платеж картой, разве не давали?

только за кредитку давали
gorbatiuk_v
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Повідомлень: 31
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