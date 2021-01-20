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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 00:50
Tegularius за дебитку 100 грн не давали год назад
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 січ, 2021 01:01
Имел в виду - за первый платеж картой, разве не давали?
In HODL we trust
Додано: Чет 21 січ, 2021 01:05
Додано: Чет 21 січ, 2021 05:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не ново и не очень старо. Банально пробивают по адресной базе ВСЕ ЖИТЕЛИ УКРАИНИ и "покупают" данние с примата. Из за одной коЗи в свое время ставили на обзвон весь подьезд и частично дом. Решилось коллективной заявой в ментуру .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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