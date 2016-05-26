Не ново и не очень старо. Банально пробивают по адресной базе ВСЕ ЖИТЕЛИ УКРАИНИ и "покупают" данние с примата. Из за одной коЗи в свое время ставили на обзвон весь подьезд и частично дом. Решилось коллективной заявой в ментуру .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
eleutheriossandro написав:Вітаю! Оформив коко дебетову (неіменна віза). Цікавить нюанс по умовах безкоштовного обслуговування, а саме, 10 транзакцій на місяць (планую використовувати саме цей спосіб для уникнення комісії). Лічильник нарахування комісії працює в діапазоні дат відкриття рахунку, наприклад, 20.01.2021-20.02.2021, чи з першого по останній день місяця? Мінімальна сума покупок 0,01 грн? Які ще є підводні камені при використанні карти?
Пока действует акция КОКО free оплаты нет даже при отсутствии транзакций.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
eleutheriossandro написав:Вітаю! Оформив коко дебетову (неіменна віза). Цікавить нюанс по умовах безкоштовного обслуговування, а саме, 10 транзакцій на місяць (планую використовувати саме цей спосіб для уникнення комісії). Лічильник нарахування комісії працює в діапазоні дат відкриття рахунку, наприклад, 20.01.2021-20.02.2021, чи з першого по останній день місяця? Мінімальна сума покупок 0,01 грн? Які ще є підводні камені при використанні карти?
Закиньте 1000+ на карту, и можете забыть про транзакции даже после акции.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP