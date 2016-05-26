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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4555455645574558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tegularius написав:по условиям коко-дебит: насчитывают ли сейчас на новые карты "входной" бонус 100 грн и бонус по реферральной программе

Насчитывается, только 50 входной по дебитке.
Коко-Коло называется https://www.forward-bank.com/koko_kolo/
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:50

Tegularius за дебитку 100 грн не давали год назад
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:01

  omb написав:Tegularius за дебитку 100 грн не давали год назад

Имел в виду - за первый платеж картой, разве не давали?
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 01:05

  Tegularius написав:
  omb написав:Tegularius за дебитку 100 грн не давали год назад

Имел в виду - за первый платеж картой, разве не давали?

только за кредитку давали
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 05:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:На мінфіні шкандаль.

Не ново и не очень старо. Банально пробивают по адресной базе ВСЕ ЖИТЕЛИ УКРАИНИ и "покупают" данние с примата. Из за одной коЗи в свое время ставили на обзвон весь подьезд и частично дом. Решилось коллективной заявой в ментуру .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 07:55

  eleutheriossandro написав:Вітаю! Оформив коко дебетову (неіменна віза). Цікавить нюанс по умовах безкоштовного обслуговування, а саме, 10 транзакцій на місяць (планую використовувати саме цей спосіб для уникнення комісії). Лічильник нарахування комісії працює в діапазоні дат відкриття рахунку, наприклад, 20.01.2021-20.02.2021, чи з першого по останній день місяця? Мінімальна сума покупок 0,01 грн? Які ще є підводні камені при використанні карти?

Пока действует акция КОКО free оплаты нет даже при отсутствии транзакций.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 08:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

eleutheriossandro написав:Вітаю! Оформив коко дебетову (неіменна віза). Цікавить нюанс по умовах безкоштовного обслуговування, а саме, 10 транзакцій на місяць (планую використовувати саме цей спосіб для уникнення комісії). Лічильник нарахування комісії працює в діапазоні дат відкриття рахунку, наприклад, 20.01.2021-20.02.2021, чи з першого по останній день місяця? Мінімальна сума покупок 0,01 грн? Які ще є підводні камені при використанні карти?
Закиньте 1000+ на карту, и можете забыть про транзакции даже после акции.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поделитесь опытом заказа КоКо-кредитка с доставкой куръером - в какой термин вся процедура от заявки до карты в руке?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:53

  zentol написав:Поделитесь опытом заказа КоКо-кредитка с доставкой куръером - в какой термин вся процедура от заявки до карты в руке?

Карта в руке - это только начало :)
Год назад было 1-2 недели до карты в руке + 1-2 недели до активации карты.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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