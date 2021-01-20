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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4556455745584559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:52

  anis написав:
eleutheriossandro написав:Вітаю! Оформив коко дебетову (неіменна віза). Цікавить нюанс по умовах безкоштовного обслуговування, а саме, 10 транзакцій на місяць (планую використовувати саме цей спосіб для уникнення комісії). Лічильник нарахування комісії працює в діапазоні дат відкриття рахунку, наприклад, 20.01.2021-20.02.2021, чи з першого по останній день місяця? Мінімальна сума покупок 0,01 грн? Які ще є підводні камені при використанні карти?
Закиньте 1000+ на карту, и можете забыть про транзакции даже после акции.

Саме так в тарифах...аХція може в любий момент завершитись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:03

А куда пропал сберегательный счёт? Сначала подняли %% по валюте, а потом решили его вообще прикрыть?
lloydbanksua
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Повідомлень: 462
З нами з: 22.04.20
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:27

  lloydbanksua написав:А куда пропал сберегательный счёт? Сначала подняли %% по валюте, а потом решили его вообще прикрыть?

А для чого він Вам?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35947
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1805 раз.
 
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  #<1 ... 4556455745584559
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