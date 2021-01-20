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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4556455745584559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:52

  anis написав:
eleutheriossandro написав:Вітаю! Оформив коко дебетову (неіменна віза). Цікавить нюанс по умовах безкоштовного обслуговування, а саме, 10 транзакцій на місяць (планую використовувати саме цей спосіб для уникнення комісії). Лічильник нарахування комісії працює в діапазоні дат відкриття рахунку, наприклад, 20.01.2021-20.02.2021, чи з першого по останній день місяця? Мінімальна сума покупок 0,01 грн? Які ще є підводні камені при використанні карти?
Закиньте 1000+ на карту, и можете забыть про транзакции даже после акции.

Саме так в тарифах...аХція може в любий момент завершитись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:03

А куда пропал сберегательный счёт? Сначала подняли %% по валюте, а потом решили его вообще прикрыть?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:27

  lloydbanksua написав:А куда пропал сберегательный счёт? Сначала подняли %% по валюте, а потом решили его вообще прикрыть?

А для чого він Вам?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:50

Квесторе_поверніться
Мне интересны валютные текущие счета с % ставкой на остаток. Пока единственным интересным вариантом был (и похоже остаётся) Concord с их 2% по $.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Мне интересны валютные текущие счета с % ставкой на остаток

В Фарса % ставки на залишок немає...ну і гривня тут живе...не більше Фонда.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:58

  Квесторе_поверніться написав: В Фарса % ставки на залишок немає...ну і гривня тут живе...не більше Фонда.

Больше Фонда не рискнул был и в другие банки, а не только в скунса...Госы и крупные иностранцы, как исключение, но их и 10 не соберётся. Имхо, конечно
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:06

  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: В Фарса % ставки на залишок немає...ну і гривня тут живе...не більше Фонда.

Больше Фонда не рискнул был и в другие банки, а не только в скунса...Госы и крупные иностранцы, как исключение, но их [url]и 10[/url] не соберётся. Имхо, конечно

Ощад
Приват
Газмяс
Ексім
Райф
УКрсиб
Креді
Кредо
ОТП
Прокредит

Годяться?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:18

  lloydbanksua написав:Госы и крупные иностранцы, как исключение, но их и 10 не соберётся. Имхо, конечно

Ну как не наберется. 4 госа по умолчанию есть. А 6 иностранцев? Не знаю что для Вас есть понятие крупный - поэтому пишу как понимаю "крупность" и "иноСРанность" я -
Аваль, ОТП, Агриколь, Альфа, Укрсиб, Прокредит - это наскидку. А там если чо еще помельче есть пара поляков, русских и греки. Эт чисто то что работает с физиками. Но в тех же крупных иностранцах хранить деньги может и безопасно, но дорого (под низкий %) или очень дорого (когда платишь за хранение своих денег уже ты как в Сибасе по Евро) так что имхо лучше распылять между украинской "мелочи пузатой" :). Но в пределах фонда
UPD. Пока писал меня выпеРДили :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:33

Квесторе_поверніться годятся.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:35

Flamingo я поэтому и написал до 10, потому что у некоторых банков есть свои особенности (как вы указали за комиссии в Укрсибе, например), т.к. придерживаюсь такой же стратегии: лучше понемногу, но среди своих.
lloydbanksua
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