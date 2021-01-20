eleutheriossandro написав:Вітаю! Оформив коко дебетову (неіменна віза). Цікавить нюанс по умовах безкоштовного обслуговування, а саме, 10 транзакцій на місяць (планую використовувати саме цей спосіб для уникнення комісії). Лічильник нарахування комісії працює в діапазоні дат відкриття рахунку, наприклад, 20.01.2021-20.02.2021, чи з першого по останній день місяця? Мінімальна сума покупок 0,01 грн? Які ще є підводні камені при використанні карти?
Закиньте 1000+ на карту, и можете забыть про транзакции даже после акции.
Саме так в тарифах...аХція може в любий момент завершитись.
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lloydbanksua написав:А куда пропал сберегательный счёт? Сначала подняли %% по валюте, а потом решили его вообще прикрыть?
А для чого він Вам?
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lloydbanksua написав:Мне интересны валютные текущие счета с % ставкой на остаток
В Фарса % ставки на залишок немає...ну і гривня тут живе...не більше Фонда.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
lloydbanksua написав:Госы и крупные иностранцы, как исключение, но их и 10 не соберётся. Имхо, конечно
Ну как не наберется. 4 госа по умолчанию есть. А 6 иностранцев? Не знаю что для Вас есть понятие крупный - поэтому пишу как понимаю "крупность" и "иноСРанность" я - Аваль, ОТП, Агриколь, Альфа, Укрсиб, Прокредит - это наскидку. А там если чо еще помельче есть пара поляков, русских и греки. Эт чисто то что работает с физиками. Но в тех же крупных иностранцах хранить деньги может и безопасно, но дорого (под низкий %) или очень дорого (когда платишь за хранение своих денег уже ты как в Сибасе по Евро) так что имхо лучше распылять между украинской "мелочи пузатой" . Но в пределах фонда UPD. Пока писал меня выпеРДили
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo я поэтому и написал до 10, потому что у некоторых банков есть свои особенности (как вы указали за комиссии в Укрсибе, например), т.к. придерживаюсь такой же стратегии: лучше понемногу, но среди своих.