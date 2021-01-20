|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:55
Краще 22.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
Укрсиб із опаскою - там починаючи від певної суми банк дере комісію по валютам!
просто за те, що тримаєте грошіна рахунку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|