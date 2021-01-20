RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4557455845594560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
_PORT_UA
 
Повідомлень: 670
З нами з: 09.02.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:55

  _PORT_UA написав:Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?

Краще 22.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35956
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03

  lloydbanksua написав:Flamingo я поэтому и написал до 10, потому что у некоторых банков есть свои особенности (как вы указали за комиссии в Укрсибе, например), т.к. придерживаюсь такой же стратегии: лучше понемногу, но среди своих.


Укрсиб із опаскою - там починаючи від певної суми банк дере комісію по валютам!
просто за те, що тримаєте грошіна рахунку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10622
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4557455845594560
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Anadonta, wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9247, 9248, 9249
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
92487 11030682
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 16:03
Alfa_Bank
А-Банк 1 ... 1850, 1851, 1852
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18516 2612725
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 15:19
jay2004
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7527 1695836
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 13:28
Anadonta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.