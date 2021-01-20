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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:53
Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:55
_PORT_UA написав:
Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?
Краще 22.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03
lloydbanksua написав:Flamingo
я поэтому и написал до 10, потому что у некоторых банков есть свои особенности (как вы указали за комиссии в Укрсибе, например), т.к. придерживаюсь такой же стратегии: лучше понемногу, но среди своих.
Укрсиб із опаскою - там починаючи від певної суми банк дере комісію по валютам!
просто за те, що тримаєте грошіна рахунку
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:38
greenozon написав:
Укрсиб із опаскою - там починаючи від певної суми банк дере комісію по валютам! просто за те, що тримаєте грошіна рахунку
Вроде свыше 7500 Евро.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:40
lloydbanksua написав:
Вроде свыше 7500 Евро.
Как в Японии.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:57
_PORT_UA написав:
Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?
Через "Пополнить" всегда погашаю, проводка сразу и с дебетки, и с карты другого банка. Гасить в Форварде нужно в РД минус 1 день, т.е. до 24-го, но так как это выходной, то не позже 22-го нужно погасить.
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