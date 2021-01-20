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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4557455845594560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. + 50грн. ВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJ+100 грн кожен Карта«Зелена»https://abank24.page.link/X1uu Получи карту на 50 грн
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:55

  _PORT_UA написав:Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?

Краще 22.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 16:03

  lloydbanksua написав:Flamingo я поэтому и написал до 10, потому что у некоторых банков есть свои особенности (как вы указали за комиссии в Укрсибе, например), т.к. придерживаюсь такой же стратегии: лучше понемногу, но среди своих.


Укрсиб із опаскою - там починаючи від певної суми банк дере комісію по валютам!
просто за те, що тримаєте грошіна рахунку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:38

  greenozon написав: Укрсиб із опаскою - там починаючи від певної суми банк дере комісію по валютам! просто за те, що тримаєте грошіна рахунку

Вроде свыше 7500 Евро.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Вроде свыше 7500 Евро.

Как в Японии.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:57

  _PORT_UA написав:Как у Форварда с погашением с дебетки на Кредитку, день в день зачисление? По выписке также тем же днем проведется. Если 25го РД, то лучше 22го загасить или можно еще 25го?

Через "Пополнить" всегда погашаю, проводка сразу и с дебетки, и с карты другого банка. Гасить в Форварде нужно в РД минус 1 день, т.е. до 24-го, но так как это выходной, то не позже 22-го нужно погасить.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:18

  Квесторе_поверніться написав:
  lloydbanksua написав:
  Квесторе_поверніться написав: В Фарса % ставки на залишок немає...ну і гривня тут живе...не більше Фонда.

Больше Фонда не рискнул был и в другие банки, а не только в скунса...Госы и крупные иностранцы, как исключение, но их [url]и 10[/url] не соберётся. Имхо, конечно

Ощад
Приват
Газмяс
Ексім
Райф
УКрсиб
Креді
Кредо
ОТП
Прокредит

Годяться?


Газмяс и Приват такие себе госы, таким же росчерком могут стать негосами
из оставшейся братии Прокредит тоже исключение - даже если не читать недовольных в отзывах на Минфине, известно что никто из крупных за ним не стоит -
тот же Пиреус будет повеселее, даже с оглядкой на Грецию
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:46

cohan
На короткую перспективу (до конца каденции 95го кв.) Ахметбай вполне себе годный вариант.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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