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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:35
cohan не вижу проблем, когда Луценко делали генпрокурором, справились за один день)
Кешбечные карты!
Додано: Чет 21 січ, 2021 23:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
А где делся депозит сберегательный? по нему что 7 проц. уже не начисляют? у меня там деньги еще лежат...
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