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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 січ, 2021 16:32
clientage написав:
ну даа, я всегда ОБА скрина сохраняю: с вкл и с выкл. ползунками -- вдрух пригодятся. Хлавное не перепутать какой скрин потом отослать
Не марнуйте час , так мене в Глобусы продінамили - частину депо віддали, частину зажали , бо була корона - продлили. Але я не в накладі - вони сдуру продлили під 14,5%%. НІЧОГО НЕ ПОМОГЛО , тупо відморозились, що невчасно зняв пролонгацію по горячці, хотя она там била изначально отключена при оформлении депозита. Завжди забота о клиентах ЄТО ЗЛО.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:23
Подскажите,
кешбек на аптеки за свои деньги в этом месяце работают?
нашёл только кредитные 5% на медуслуги...
аптеки входят?
если дебетка - какие условия?
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idealstorm
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:56
idealstorm написав:
Подскажите,
кешбек на аптеки за свои деньги в этом месяце работают?
нашёл только кредитные 5% на медуслуги...
аптеки входят?
если дебетка - какие условия?
Аптеки у Форварда не входят в категорию медуслуги, а идут отдельной категорией
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Пон 25 січ, 2021 00:26
greenozon написав: lloydbanksua написав: greenozon написав:
Овва, оце так суперовська інфа! получається Форвард топчик у всій БСУ по валютному % на залишок!!?
По евро, так точно.
до недавного часу гадав що в Конкорда найвищий % на залишок по валютній карті, але там вихід платний
Вихід звідки? У мене з віртуальної потім летить на інджой долл і вуаля - сині і рівненькі в касі. Перед тим роблю попереднє замовлення на отримання.
Чи щось помінялось у датському королівстві ?
Соррі за не по темі гілки.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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