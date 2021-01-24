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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4565456645674568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 16:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:ну даа, я всегда ОБА скрина сохраняю: с вкл и с выкл. ползунками -- вдрух пригодятся. Хлавное не перепутать какой скрин потом отослать
Не марнуйте час , так мене в Глобусы продінамили - частину депо віддали, частину зажали , бо була корона - продлили. Але я не в накладі - вони сдуру продлили під 14,5%%. НІЧОГО НЕ ПОМОГЛО , тупо відморозились, що невчасно зняв пролонгацію по горячці, хотя она там била изначально отключена при оформлении депозита. Завжди забота о клиентах ЄТО ЗЛО.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите,
кешбек на аптеки за свои деньги в этом месяце работают?
нашёл только кредитные 5% на медуслуги...
аптеки входят?
если дебетка - какие условия?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:56

  idealstorm написав:Подскажите,
кешбек на аптеки за свои деньги в этом месяце работают?
нашёл только кредитные 5% на медуслуги...
аптеки входят?
если дебетка - какие условия?

Аптеки у Форварда не входят в категорию медуслуги, а идут отдельной категорией
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 00:26

Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  lloydbanksua написав:
  greenozon написав: Овва, оце так суперовська інфа! получається Форвард топчик у всій БСУ по валютному % на залишок!!?

По евро, так точно.

до недавного часу гадав що в Конкорда найвищий % на залишок по валютній карті, але там вихід платний
Вихід звідки? У мене з віртуальної потім летить на інджой долл і вуаля - сині і рівненькі в касі. Перед тим роблю попереднє замовлення на отримання.
Чи щось помінялось у датському королівстві ?
Соррі за не по темі гілки.
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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