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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4566456745684569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:52

  candidat написав:
  swan forever написав:Холера
В пятницу заканчивались два депозита. Ползунки пролонгации были погашены.
Вчера смотрю - продлили на год , сволочи.
Один, который побольше, под 8.5%. Второй поменьше под 16.5%.
Сижу и думаю - Скунсик или Барсик?

Это у вас было под 16,5% или пролонгировали под 16,5%? О_О

16.5 там мизерный воопсче вклад. Пополнить можно было три раза только.
Зато другой, жирный, под 8% оттянули.
Заехал сегодня в отделение, накатал заяву без матюков. Сказали ответ будет на следующей неделе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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  #<1 ... 4566456745684569
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