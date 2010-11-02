swan forever написав:Холера В пятницу заканчивались два депозита. Ползунки пролонгации были погашены. Вчера смотрю - продлили на год , сволочи. Один, который побольше, под 8.5%. Второй поменьше под 16.5%. Сижу и думаю - Скунсик или Барсик?
Это у вас было под 16,5% или пролонгировали под 16,5%? О_О
16.5 там мизерный воопсче вклад. Пополнить можно было три раза только. Зато другой, жирный, под 8% оттянули. Заехал сегодня в отделение, накатал заяву без матюков. Сказали ответ будет на следующей неделе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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