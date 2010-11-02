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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4566456745684569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:52

  candidat написав:
  swan forever написав:Холера
В пятницу заканчивались два депозита. Ползунки пролонгации были погашены.
Вчера смотрю - продлили на год , сволочи.
Один, который побольше, под 8.5%. Второй поменьше под 16.5%.
Сижу и думаю - Скунсик или Барсик?

Это у вас было под 16,5% или пролонгировали под 16,5%? О_О

16.5 там мизерный воопсче вклад. Пополнить можно было три раза только.
Зато другой, жирный, под 8% оттянули.
Заехал сегодня в отделение, накатал заяву без матюков. Сказали ответ будет на следующей неделе.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 16:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Сказали ответ будет на следующей неделе.

Запаситесь терпением, по опыту коллег - месяц.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 21:45

Фарс вляпався в неприємний список
http://finbalance.com.ua/news/yaki-banki-porushuvali-normativi-na-01012021-dani-nbu
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 22:22

  Квесторе_поверніться написав:Фарс вляпався в неприємний список
http://finbalance.com.ua/news/yaki-banki-porushuvali-normativi-na-01012021-dani-nbu

Он в этом списке года два безвылазно. Странно видеть что постоянный посетитель данного форума не в курсе.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 00:07

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс вляпався в неприємний список
http://finbalance.com.ua/news/yaki-banki-porushuvali-normativi-na-01012021-dani-nbu

Он в этом списке года два безвылазно. Странно видеть что постоянный посетитель данного форума не в курсе.

Контрприклад
https://bankruptcy-ua.com/news/15244
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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