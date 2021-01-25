Да можете не соглашаться сколько угодно. Но попробуйте включить элементарную логику. В формуле расчета этого норматива 2 ключевых показателя: 1. Числитель. Размер долга заемщика, включая безотзывные внебалансовые обязательства. 2. Знаменатель. Капитал банка.
Для того чтобы показатель был нарушен необходимо а) либо увеличить первое на фоне стабильного или не значительно растущего второго, б) либо уменьшать второе при стабильном или не значительном уменьшении первого, в) либо увеличивать первое на фоне уменьшения второго.
Вариант в) встречается редко и как правило такому банку быстрая дорого в ФГВФЛ. Вариант б) наиболее часто встречающийся - по моей оценке этот норматив в 90% случаев "вылазит" как раз при снижении капитала, поскольку его регулировать сложнее чем отдельные кредиты и убытки могут вылезти неожиданно. Вариант а) гораздо более редок, потому что сложно представить, что кредитчики банка сознательно шли на выдачу новых кредитов заемщику, понимая что вылезут за 25% в Н7. Часто рост долгов конкретного заемщика происходит даже не через прямую выдачу, потому что за такое НБУ сразу даст по голове, а в итоге всевозможных операций в которых банк становится владельцем актива опосредовано - типа через перевода долга, приобретения векселя и т.п. Другой случай роста Н7 - вообще не зависит от банка - это происходит в результате получения контроля заемщиком над каким-либо субъектом, который уже был закредитован в банке. В итоге банк вынужден показывать оба эти кредита как выданые одному заемщику и может залезть в Н7. Но подобные вещи довольно не часты и присущи в основном кептивным банкам. И они как раз находятся в зоне ответственности отделов активных операций банков. Поэтому их лучше отслеживают и более умело избегают. А вот на снижение капитала - на него кредитчики повлиять не могут - от того и случаются залеты по Н7 из-за капитала намного чаще
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Да можете не соглашаться сколько угодно. Но попробуйте включить элементарную логику. В формуле расчета этого норматива 2 ключевых показателя: 1. Числитель. Размер долга заемщика, включая безотзывные внебалансовые обязательства. 2. Знаменатель. Капитал банка.
Для того чтобы показатель был нарушен необходимо а) либо увеличить первое на фоне стабильного или не значительно растущего второго, б) либо уменьшать второе при стабильном или не значительном уменьшении первого, в) либо увеличивать первое на фоне уменьшения второго.
Вариант в) встречается редко и как правило такому банку быстрая дорого в ФГВФЛ. Вариант б) наиболее часто встречающийся - по моей оценке этот норматив в 90% случаев "вылазит" как раз при снижении капитала, поскольку его регулировать сложнее чем отдельные кредиты и убытки могут вылезти неожиданно. Вариант а) гораздо более редок, потому что сложно представить, что кредитчики банка сознательно шли на выдачу новых кредитов заемщику, понимая что вылезут за 25% в Н7. Часто рост долгов конкретного заемщика происходит даже не через прямую выдачу, потому что за такое НБУ сразу даст по голове, а в итоге всевозможных операций в которых банк становится владельцем актива опосредовано - типа через перевода долга, приобретения векселя и т.п. Другой случай роста Н7 - вообще не зависит от банка - это происходит в результате получения контроля заемщиком над каким-либо субъектом, который уже был закредитован в банке. В итоге банк вынужден показывать оба эти кредита как выданые одному заемщику и может залезть в Н7. Но подобные вещи довольно не часты и присущи в основном кептивным банкам. И они как раз находятся в зоне ответственности отделов активных операций банков. Поэтому их лучше отслеживают и более умело избегают. А вот на снижение капитала - на него кредитчики повлиять не могут - от того и случаются залеты по Н7 из-за капитала намного чаще
Ціную Ваші міркування і вже починаю шукаим інфо з відкритих джерел щоб прояснити ситуацію. Але 25% в Н7 для Фарса це дуже тривожний двінок.
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В індустріалбанку за такі помилки прогнали керівну особу на днях.
Там причина в другом. Для Индусов Н7 и другие нормативы по кредитным рискам всегда были проблемой - большая часть этих "запорожсталевских" кредитов тянется очень долго (как бы еще не со времен Яныка). Так что Марковский никак не мог на них повлиять.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Там причина в другом. Для Индусов Н7 и другие нормативы по кредитным рискам всегда были проблемой - большая часть этих "запорожсталевских" кредитов тянется очень долго (как бы еще не со времен Яныка). Так что Марковский никак не мог на них повлиять.
Ага...загнати н7 до 73% ....абсолотно не винен, тільки збоку постояв.
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Flamingo написав:Там причина в другом. Для Индусов Н7 и другие нормативы по кредитным рискам всегда были проблемой - большая часть этих "запорожсталевских" кредитов тянется очень долго (как бы еще не со времен Яныка). Так что Марковский никак не мог на них повлиять.
Ага...загнати н7 до 73% ....абсолотно не винен, тільки збоку постояв.
Еще раз - как предправ назначенный 10.07.2020 мог повлиять на кредиты выданные несколько лет назад? У вас какое-то странное представление о н7. По вашему его можно загнать? Как лошадь, хлестая батогом. Или вы считаете что предправ принимает решение о выдаче кредитов? Зная немного как работают индусы могу сказать что без одобрения "вождя" там ни одна более менее серьезная выдача кредита не происходит. Не говоря уже о кредитах "ключевым" заемщикам
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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