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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567456845694570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Не погоджусь з Вами.
Да можете не соглашаться сколько угодно. Но попробуйте включить элементарную логику. В формуле расчета этого норматива 2 ключевых показателя:
1. Числитель. Размер долга заемщика, включая безотзывные внебалансовые обязательства.
2. Знаменатель. Капитал банка.

Для того чтобы показатель был нарушен необходимо
а) либо увеличить первое на фоне стабильного или не значительно растущего второго,
б) либо уменьшать второе при стабильном или не значительном уменьшении первого,
в) либо увеличивать первое на фоне уменьшения второго.

Вариант в) встречается редко и как правило такому банку быстрая дорого в ФГВФЛ. Вариант б) наиболее часто встречающийся - по моей оценке этот норматив в 90% случаев "вылазит" как раз при снижении капитала, поскольку его регулировать сложнее чем отдельные кредиты и убытки могут вылезти неожиданно. Вариант а) гораздо более редок, потому что сложно представить, что кредитчики банка сознательно шли на выдачу новых кредитов заемщику, понимая что вылезут за 25% в Н7. Часто рост долгов конкретного заемщика происходит даже не через прямую выдачу, потому что за такое НБУ сразу даст по голове, а в итоге всевозможных операций в которых банк становится владельцем актива опосредовано - типа через перевода долга, приобретения векселя и т.п. Другой случай роста Н7 - вообще не зависит от банка - это происходит в результате получения контроля заемщиком над каким-либо субъектом, который уже был закредитован в банке. В итоге банк вынужден показывать оба эти кредита как выданые одному заемщику и может залезть в Н7. Но подобные вещи довольно не часты и присущи в основном кептивным банкам. И они как раз находятся в зоне ответственности отделов активных операций банков. Поэтому их лучше отслеживают и более умело избегают. А вот на снижение капитала - на него кредитчики повлиять не могут - от того и случаются залеты по Н7 из-за капитала намного чаще
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:21

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Не погоджусь з Вами.
Да можете не соглашаться сколько угодно. Но попробуйте включить элементарную логику. В формуле расчета этого норматива 2 ключевых показателя:
1. Числитель. Размер долга заемщика, включая безотзывные внебалансовые обязательства.
2. Знаменатель. Капитал банка.

Для того чтобы показатель был нарушен необходимо
а) либо увеличить первое на фоне стабильного или не значительно растущего второго,
б) либо уменьшать второе при стабильном или не значительном уменьшении первого,
в) либо увеличивать первое на фоне уменьшения второго.

Вариант в) встречается редко и как правило такому банку быстрая дорого в ФГВФЛ. Вариант б) наиболее часто встречающийся - по моей оценке этот норматив в 90% случаев "вылазит" как раз при снижении капитала, поскольку его регулировать сложнее чем отдельные кредиты и убытки могут вылезти неожиданно. Вариант а) гораздо более редок, потому что сложно представить, что кредитчики банка сознательно шли на выдачу новых кредитов заемщику, понимая что вылезут за 25% в Н7. Часто рост долгов конкретного заемщика происходит даже не через прямую выдачу, потому что за такое НБУ сразу даст по голове, а в итоге всевозможных операций в которых банк становится владельцем актива опосредовано - типа через перевода долга, приобретения векселя и т.п. Другой случай роста Н7 - вообще не зависит от банка - это происходит в результате получения контроля заемщиком над каким-либо субъектом, который уже был закредитован в банке. В итоге банк вынужден показывать оба эти кредита как выданые одному заемщику и может залезть в Н7. Но подобные вещи довольно не часты и присущи в основном кептивным банкам. И они как раз находятся в зоне ответственности отделов активных операций банков. Поэтому их лучше отслеживают и более умело избегают. А вот на снижение капитала - на него кредитчики повлиять не могут - от того и случаются залеты по Н7 из-за капитала намного чаще

Ціную Ваші міркування і вже починаю шукаим інфо з відкритих джерел щоб прояснити ситуацію.
Але 25% в Н7 для Фарса це дуже тривожний двінок. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:36

Тут https://www.forward-bank.com/about/acti ... al_poz.pdf
Фарс признався що порушив норматив Н7.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:00

  Квесторе_поверніться написав:Тут https://www.forward-bank.com/about/acti ... al_poz.pdf
Фарс признався що порушив норматив Н7.

Признание ошибок - путь к выздоровлению :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:05

  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут https://www.forward-bank.com/about/acti ... al_poz.pdf
Фарс признався що порушив норматив Н7.

Признание ошибок - путь к выздоровлению :)

В індустріалбанку за такі помилки прогнали керівну особу на днях. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:45

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут https://www.forward-bank.com/about/acti ... al_poz.pdf
Фарс признався що порушив норматив Н7.

Признание ошибок - путь к выздоровлению :)

В індустріалбанку за такі помилки прогнали керівну особу на днях. :(

Там причина в другом. Для Индусов Н7 и другие нормативы по кредитным рискам всегда были проблемой - большая часть этих "запорожсталевских" кредитов тянется очень долго (как бы еще не со времен Яныка). Так что Марковский никак не мог на них повлиять.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Там причина в другом. Для Индусов Н7 и другие нормативы по кредитным рискам всегда были проблемой - большая часть этих "запорожсталевских" кредитов тянется очень долго (как бы еще не со времен Яныка). Так что Марковский никак не мог на них повлиять.

Ага...загнати н7 до 73% :shock: ....абсолотно не винен, тільки збоку постояв.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Там причина в другом. Для Индусов Н7 и другие нормативы по кредитным рискам всегда были проблемой - большая часть этих "запорожсталевских" кредитов тянется очень долго (как бы еще не со времен Яныка). Так что Марковский никак не мог на них повлиять.

Ага...загнати н7 до 73% :shock: ....абсолотно не винен, тільки збоку постояв.

Еще раз - как предправ назначенный 10.07.2020 мог повлиять на кредиты выданные несколько лет назад? У вас какое-то странное представление о н7. По вашему его можно загнать? Как лошадь, хлестая батогом. Или вы считаете что предправ принимает решение о выдаче кредитов? Зная немного как работают индусы могу сказать что без одобрения "вождя" там ни одна более менее серьезная выдача кредита не происходит. Не говоря уже о кредитах "ключевым" заемщикам
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:что без одобрения "вождя"

Мабуть Ви маєте рацію...я ж свічку не тримав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 16:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:В індустріалбанку

Ось і нова мітла...спортсмен, космса, науковець, з команди Пороха
http://finbalance.com.ua/news/hlava-pravlinnya-industrialbanku-zvilnivsya-iz-zaymano-posadi
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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