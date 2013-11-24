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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4569457045714572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:23

На кожну тисячу персональний ощадний. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:28

  Квесторе_поверніться написав:На кожну тисячу персональний ощадний. :)

Я помню, шо у Фарса мона было открыть ТРИ текущих счета: текущий, сбер, текущий под депо... и всьоо :wink:
Причем с "текущ под депо" можно было снимать анлим без комисс, а не тока по 25Кгрн/дн как со сбера и текущего :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:39

  Квесторе_поверніться написав:На кожну тисячу персональний ощадний. :)

Может я и ошибаюсь, но в моем представлении комиссия касается суммы единоразового снятия, а ге суммы на счету. То есть можно без комиссии снять хоть 100к, но за 100 дней. Но этот момент как-то не описан.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 21:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:На кожну тисячу персональний ощадний. :)

Может я и ошибаюсь, но в моем представлении комиссия касается суммы единоразового снятия, а ге суммы на счету. То есть можно без комиссии снять хоть 100к, но за 100 дней. Но этот момент как-то не описан.
Так и говорили
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Scotch написав:Люди,объясните,как такое возможно?На сберегательном счету 2.5% на остаток,если доллар,это больше,чем любой валютный депозит.
Совсем недавно 0,75% было, снизили с 1,2
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что- то у меня ИБ отвалился
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