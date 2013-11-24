|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 20:23
На кожну тисячу персональний ощадний.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 26 січ, 2021 20:28
Я помню, шо у Фарса мона было открыть ТРИ текущих счета: текущий, сбер, текущий под депо... и всьоо
Причем с "текущ под депо" можно было снимать анлим без комисс, а не тока по 25Кгрн/дн как со сбера и текущего
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 26 січ, 2021 20:39
Может я и ошибаюсь, но в моем представлении комиссия касается суммы единоразового снятия, а ге суммы на счету. То есть можно без комиссии снять хоть 100к, но за 100 дней. Но этот момент как-то не описан.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Вів 26 січ, 2021 21:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так и говорили
Размер имеет значение.
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Совсем недавно 0,75% было, снизили с 1,2
Размер имеет значение.
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что- то у меня ИБ отвалился
Зараз переглядають цей форум: Oktawa, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|