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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4570457145724573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:43

Какой вообще регламент у переводов внутри банка? Визуально, не успеешь отправить, а сумма перевода уже отражается у получателя. И даже выписка в ИБ показывает, что дата проведения такая же, как дата операции. В принципе, не только у переводов внутри банка, но и между собственными счетами такая же история. И что, это правда? Если я сейчас в 23:00 отправлю перевод другому клиенту Форварда, ему (клиенту) за сегодняшний день еще процент (который начисляют на остаток собственных средств на счету) на сумму перевода дадут? Что-то в это верится с трудом.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:И что, это правда?
Правда.
  candidat написав:Что-то в это верится с трудом.
Если вы не верите собственным глазам - тут вам никто не доктор. Что лично вам мешает проверить? Посмотрите завтра в выписке каким числом и где провелось. Потом рассчитаете % за месяц и сверите с тем что выплатят - удостоверитесь лично, так сказать :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:Если я сейчас в 23:00 отправлю перевод другому клиенту Форварда, ему (клиенту) за сегодняшний день еще процент (который начисляют на остаток собственных средств на счету) на сумму перевода дадут?

В 23:00 % не дадут, но теоретически можно подгадать так, что в 19:00 капнет Вам, а в 19:01 ему.
Мне говорили, что % считают по остатку на конец дня с 19 до 20 (
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:05

Мнения, однако, разошлись :?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:20

Вопрос: карту Банк в кармане есть какая-то необходимость менять на новую по истечении срока действия? Когда приходил новым клиентом, тогда говорили, что ее открывать обязательно, т.к. без нее невозможно подключить ИБ. Теперь по ней даже процент на остаток отменили. Уже забыл, когда последний раз ей пользовался. Срок ее действия закончился еще в декабре, и это даже незаметно. Можно ее заменой и не париться?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:Уже забыл, когда последний раз ей пользовался. Срок ее действия закончился еще в декабре, и это даже незаметно.

правило №1 - карта не потрібна - закрий
правило №2 - рано чи пізно банк почне брати комісію за неактивний карт-рахунок
(і все рівно що карта вийшла по сроку)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 23:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  candidat написав:Можно
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В Форварде можно как-то проверить не вышел ли из льготного периода?
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 06:43

  greenozon написав:
  candidat написав:Уже забыл, когда последний раз ей пользовался. Срок ее действия закончился еще в декабре, и это даже незаметно.

правило №1 - карта не потрібна - закрий
правило №2 - рано чи пізно банк почне брати комісію за неактивний карт-рахунок
(і все рівно що карта вийшла по сроку)

В нормальных банках плата за неактивный счет списывается в счет остатка на карте, и если этот остаток = 0, то "долг" клиенту не насчитывается.
Много лет пользуюсь картами разных банков, большое число карт ессно были выброшены за истечением срока действия, ни разу еще не проходил отдельную процедуру закрытия счета.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 06:48

  Adast написав:В Форварде можно как-то проверить не вышел ли из льготного периода?

В мобильном банкинге выбираете карту, вкладка "информация", там указано когда заканчивается льготный период и минимальная сумма к погашению.
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