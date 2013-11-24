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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:43
Какой вообще регламент у переводов внутри банка? Визуально, не успеешь отправить, а сумма перевода уже отражается у получателя. И даже выписка в ИБ показывает, что дата проведения такая же, как дата операции. В принципе, не только у переводов внутри банка, но и между собственными счетами такая же история. И что, это правда? Если я сейчас в 23:00 отправлю перевод другому клиенту Форварда, ему (клиенту) за сегодняшний день еще процент (который начисляют на остаток собственных средств на счету) на сумму перевода дадут? Что-то в это верится с трудом.
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Правда.
Если вы не верите собственным глазам - тут вам никто не доктор. Что лично вам мешает проверить? Посмотрите завтра в выписке каким числом и где провелось. Потом рассчитаете % за месяц и сверите с тем что выплатят - удостоверитесь лично, так сказать
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 26 січ, 2021 22:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
В 23:00 % не дадут, но теоретически можно подгадать так, что в 19:00 капнет Вам, а в 19:01 ему.
Мне говорили, что % считают по остатку на конец дня с 19 до 20 (
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:20
Вопрос: карту Банк в кармане есть какая-то необходимость менять на новую по истечении срока действия? Когда приходил новым клиентом, тогда говорили, что ее открывать обязательно, т.к. без нее невозможно подключить ИБ. Теперь по ней даже процент на остаток отменили. Уже забыл, когда последний раз ей пользовался. Срок ее действия закончился еще в декабре, и это даже незаметно. Можно ее заменой и не париться?
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
правило №1 - карта не потрібна - закрий
правило №2 - рано чи пізно банк почне брати комісію за неактивний карт-рахунок
(і все рівно що карта вийшла по сроку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 26 січ, 2021 23:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 27 січ, 2021 06:43
В нормальных банках плата за неактивный счет списывается в счет остатка на карте, и если этот остаток = 0, то "долг" клиенту не насчитывается.
Много лет пользуюсь картами разных банков, большое число карт ессно были выброшены за истечением срока действия, ни разу еще не проходил отдельную процедуру закрытия счета.
In HODL we trust
Додано: Сер 27 січ, 2021 06:48
В мобильном банкинге выбираете карту, вкладка "информация", там указано когда заканчивается льготный период и минимальная сумма к погашению.
In HODL we trust
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