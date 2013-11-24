Мнения не разошлись. Просто надо учитывать тот факт что на форуме есть разные мнения. Например практиков отслеживающих начисления процентов по карте в том числе в поздние часы. Или тех кому надо "проветрить рефералки". В первом случае ответ был по реальным кейсам пополнения в районе 22 часов и наблюдением как будут начислены проценты по КоКо кард по итогу месяца. Во втором - в принципе безвредный совет пополняться в районе 19 часов. К чьему мнению прислушиваться выбирать исключительно вам. Ну и выпискам имхо тут таки стоит доверять. Проведение по счету Имхо они показывают корректно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Adast написав:В Форварде можно как-то проверить не вышел ли из льготного периода?
Закажите выписку ежемесячную на мыло. Там все расписано. Ведь у скунса возможна ситуевина когда какаято сумма не войдет в грейс и на нее будут капать %%. При этом вся остальная сумма будет в грейсе. Но чтобыы щагасить ту сумму надо карту в ноль выводить Ну и косвенно можно проверить если начисляются %, которые списываются при пополнении карты
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0