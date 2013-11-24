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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4571457245734574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 07:56

  candidat написав:Мнения, однако, разошлись :?

Мнения не разошлись. Просто надо учитывать тот факт что на форуме есть разные мнения. Например практиков отслеживающих начисления процентов по карте в том числе в поздние часы. Или тех кому надо "проветрить рефералки". В первом случае ответ был по реальным кейсам пополнения в районе 22 часов и наблюдением как будут начислены проценты по КоКо кард по итогу месяца. Во втором - в принципе безвредный совет пополняться в районе 19 часов. К чьему мнению прислушиваться выбирать исключительно вам. Ну и выпискам имхо тут таки стоит доверять. Проведение по счету Имхо они показывают корректно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 08:01

  Adast написав:В Форварде можно как-то проверить не вышел ли из льготного периода?

Закажите выписку ежемесячную на мыло. Там все расписано. Ведь у скунса возможна ситуевина когда какаято сумма не войдет в грейс и на нее будут капать %%. При этом вся остальная сумма будет в грейсе. Но чтобыы щагасить ту сумму надо карту в ноль выводить Ну и косвенно можно проверить если начисляются %, которые списываются при пополнении карты
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Мнения не разошлись.

Любой совет, лучше проверять самому.
На маленькой сумме.
После этого звонок на ГЛ или сформировать выписку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 09:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Набрав +100 для кешбеку і здивуванням побачив, що кешбек окремо рахується по дебетній та кредитній картці, яка в мене без ліміту, а щоб вивести треба по кожній сягнути цієї планки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

СЕП у форварда бесплатный?
Хочу с моно перекинуть СЕПом деньги в форвард на текущий счёт. Оформить депо в Моне, и обратно с текущего счёта форварда пополнить депо. Рабочая схема для получения кешбека?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:СЕП у форварда бесплатный?

так (вхід і вихід на поточні 100%)
+50грн !
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greenozon
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