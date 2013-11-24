Додано: Сер 27 січ, 2021 09:58

Набрав +100 для кешбеку і здивуванням побачив, що кешбек окремо рахується по дебетній та кредитній картці, яка в мене без ліміту, а щоб вивести треба по кожній сягнути цієї планки.

Не так добре з грошима, як погано без них.