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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4573457445754576>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 474
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
92
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
93
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
66
Всього голосів : 474
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:15

  rollo написав:
  ukrprom2014 написав:Только сейчас набегут олени и Вас затопчут.

Эти олени считают себя супер-пупер свинями.

Не важно кто кем себя считает. Ведь всегда есть дятлы типа влада коваля от которых в итоге теряют и свиньи, и олени, и простые люди. Вот только понимают это единицы :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:25

  Flamingo написав: Вот только понимают это единицы :(


"Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого." — Альберт Эйнштейн
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:29

  Aps написав:
  Flamingo написав: Вот только понимают это единицы :(


"Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого." — Альберт Эйнштейн

Ше нескінчена сума кишмишу в ізібанці. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:41

  Aps написав:
  Flamingo написав: Вот только понимают это единицы :(


"Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого." — Альберт Эйнштейн

Эти единицы ещё считают себя Альбертами Эйнштейнами. Вернее хитро#опее за самого Альберта.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ой+ написав:Набрав +100 для кешбеку і здивуванням побачив, що кешбек окремо рахується по дебетній та кредитній картці, яка в мене без ліміту, а щоб вивести треба по кожній сягнути цієї планки.

Да, несколько месяцев назад они тек хитро придумали.
У скунса смысла юзать дебитку для КБ при наличии кредитки нет.
Дебитки тут для другого пердназначены.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 12:47

Когда вы видели последний раз живого (активного) консультанта Форварда? Хоть где-нибудь. Несколько дней зависаю здесь - не встречал. В чате на сайте со вчерашнего дня никого. В 7 утра написал им из личного кабинета - никакой реакции.
При этом творится какая-то дичь с их ссылками по Коко Коло, а им, видимо, плевать.
Только еще раз получил смс со ссылкой для приглашения. Совпадение? Не думаю.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:32

У кого-нибудь было такое, что отправляешь заполненную заявку на Коко-карту по ссылке другого клиента, а в ответ тебе - "Некоректний ІПН"? И это при том, что ты в этом банке клиент уже лет пять.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:34

Кстати, хотел еще несколько вопросов по Коко-карте выяснить.
1. При переходе по ссылке от другого клиента по акции Коко Коло в всплывающем окне указано: "Оформлюйте КОКО КАРД та отримайте 100 грн бонусів після першої операції по картці та ще +100 грн. якщо перша операція безготівкова!"
Это касается только кредитной Коко? Или дебетной тоже? По дебетной вроде по 50 грн пригласившему и оформившему (по Коко Коло). Или эти 100+100 не по акции Коко Коло?

"Якщо перша операція безготівкова". По карте может быть готівкова? Под готівковою имеется в виду снятие наличных?

Если на дебетную распространяется, даются ли дополнительные 100 грн. за безналичный перевод на другую карту, за перевод в другой банк, за пополнение самой карты Коко?

Написано "отримайте 100 грн бонусів". Выплачивается какими-то бонусами? А дополнительные 100 грн за безналичную операцию тоже бонусами?

2. После заявки пришла смс: "не залишайте заявки в інших компаніях - це негативно впливає на кредитний рейтинг". Это о заявках в других банках на их кредитные карты? А дебетные разве влияют?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:42

candidat
1. Приветсвенные 100 грн. платится только по кредитной КоКо. Под операциями с наличкой понимаются операции снятия налички как в кассе так и в банкмате. Этот приветственный бонус выплачивается живыми деньгами на карту примерно в районе 10 числа месяца следующего за оформлением карты и осуществления первой безналичной операции.
2. Под заявками понимаются любые заявки в любые организации выдающие кредиты (в т.ч. кредитные карты) и подключенные к БКИ - банки, кредитные союзы, МФО и т.п. Любая заявка на кредит в них влечет за собой запрос в то или иное БКИ - при наличии таких запросов рейтинг в этом БКИ начинает снижаться. Бонусом (неприятным) идет еще и шквал звонков от всяких кредитных наливаек с предложением взять у них кредит налом, которым БКИ оперативно сливает инфу о вас.
По дебетным картам инфа в БКИ не передается
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:03

  rollo написав:
  Aps написав:
  Flamingo написав: Вот только понимают это единицы :(


"Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого." — Альберт Эйнштейн

Эти единицы ещё считают себя Альбертами Эйнштейнами. Вернее хитро#опее за самого Альберта.

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