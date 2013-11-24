Не важно кто кем себя считает. Ведь всегда есть дятлы типа влада коваля от которых в итоге теряют и свиньи, и олени, и простые люди. Вот только понимают это единицы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:15
Не важно кто кем себя считает. Ведь всегда есть дятлы типа влада коваля от которых в итоге теряют и свиньи, и олени, и простые люди. Вот только понимают это единицы
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:25
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:29
Ше нескінчена сума кишмишу в ізібанці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 27 січ, 2021 12:41
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да, несколько месяцев назад они тек хитро придумали.
У скунса смысла юзать дебитку для КБ при наличии кредитки нет.
Дебитки тут для другого пердназначены.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 27 січ, 2021 12:47
Когда вы видели последний раз живого (активного) консультанта Форварда? Хоть где-нибудь. Несколько дней зависаю здесь - не встречал. В чате на сайте со вчерашнего дня никого. В 7 утра написал им из личного кабинета - никакой реакции.
При этом творится какая-то дичь с их ссылками по Коко Коло, а им, видимо, плевать.
Только еще раз получил смс со ссылкой для приглашения. Совпадение? Не думаю.
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:32
У кого-нибудь было такое, что отправляешь заполненную заявку на Коко-карту по ссылке другого клиента, а в ответ тебе - "Некоректний ІПН"? И это при том, что ты в этом банке клиент уже лет пять.
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:34
Кстати, хотел еще несколько вопросов по Коко-карте выяснить.
1. При переходе по ссылке от другого клиента по акции Коко Коло в всплывающем окне указано: "Оформлюйте КОКО КАРД та отримайте 100 грн бонусів після першої операції по картці та ще +100 грн. якщо перша операція безготівкова!"
Это касается только кредитной Коко? Или дебетной тоже? По дебетной вроде по 50 грн пригласившему и оформившему (по Коко Коло). Или эти 100+100 не по акции Коко Коло?
"Якщо перша операція безготівкова". По карте может быть готівкова? Под готівковою имеется в виду снятие наличных?
Если на дебетную распространяется, даются ли дополнительные 100 грн. за безналичный перевод на другую карту, за перевод в другой банк, за пополнение самой карты Коко?
Написано "отримайте 100 грн бонусів". Выплачивается какими-то бонусами? А дополнительные 100 грн за безналичную операцию тоже бонусами?
2. После заявки пришла смс: "не залишайте заявки в інших компаніях - це негативно впливає на кредитний рейтинг". Это о заявках в других банках на их кредитные карты? А дебетные разве влияют?
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:42
candidat
1. Приветсвенные 100 грн. платится только по кредитной КоКо. Под операциями с наличкой понимаются операции снятия налички как в кассе так и в банкмате. Этот приветственный бонус выплачивается живыми деньгами на карту примерно в районе 10 числа месяца следующего за оформлением карты и осуществления первой безналичной операции.
2. Под заявками понимаются любые заявки в любые организации выдающие кредиты (в т.ч. кредитные карты) и подключенные к БКИ - банки, кредитные союзы, МФО и т.п. Любая заявка на кредит в них влечет за собой запрос в то или иное БКИ - при наличии таких запросов рейтинг в этом БКИ начинает снижаться. Бонусом (неприятным) идет еще и шквал звонков от всяких кредитных наливаек с предложением взять у них кредит налом, которым БКИ оперативно сливает инфу о вас.
По дебетным картам инфа в БКИ не передается
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:03
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