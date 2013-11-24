Додано: Сер 27 січ, 2021 13:34

Кстати, хотел еще несколько вопросов по Коко-карте выяснить.

1. При переходе по ссылке от другого клиента по акции Коко Коло в всплывающем окне указано: "Оформлюйте КОКО КАРД та отримайте 100 грн бонусів після першої операції по картці та ще +100 грн. якщо перша операція безготівкова!"

Это касается только кредитной Коко? Или дебетной тоже? По дебетной вроде по 50 грн пригласившему и оформившему (по Коко Коло). Или эти 100+100 не по акции Коко Коло?



"Якщо перша операція безготівкова". По карте может быть готівкова? Под готівковою имеется в виду снятие наличных?



Если на дебетную распространяется, даются ли дополнительные 100 грн. за безналичный перевод на другую карту, за перевод в другой банк, за пополнение самой карты Коко?



Написано "отримайте 100 грн бонусів". Выплачивается какими-то бонусами? А дополнительные 100 грн за безналичную операцию тоже бонусами?



2. После заявки пришла смс: "не залишайте заявки в інших компаніях - це негативно впливає на кредитний рейтинг". Это о заявках в других банках на их кредитные карты? А дебетные разве влияют?