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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:10
candidat, читайте условия "Welcome Бонус" — с августа 2020 года сделали обязательное требование осуществить эту безналичную операцию за счёт кредитных средств.
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MASolomko
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sens
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